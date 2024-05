Umfrage zur Stadtbücherei

Was gefällt Ihnen an der Stadtbücherei gut? Was kann noch besser werden? Das wollen die Mitarbeiterinnen von Ihnen wissen!

Bis zum 30. September können Sie unter https://de.sentobib.eu/3875 an einer Umfrage teilnehmen. Mit zehn Minuten Ihrer Zeit unterstützen Sie so nicht nur die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei dabei, Ihren Besuch vor Ort noch angenehmer zu gestalten. Sie retten auch noch 1 m2 bedrohten Regenwald und haben die Chance eine Reise zu gewinnen. Die Studie wird von elf Akademikern von sieben Universitäten unterstützt. Gemeinsam entwickelten sie einen ausgewogenen Fragebogen, der in den teilnehmenden Ländern – neben Deutschland machen Frankreich, die Niederlande, Österreich, Spanien, Italien und Belgien mit – für Bibliotheken eingesetzt wird.

Die nationalen Universitäten haben außerdem den europäischen Standard an die nationalen Gegebenheiten angepasst. Auch die nationalen Branchenverbände sind an der Erstellung des Fragebogens beteiligt. Nach Abschluss der Studie erstellen die Universitäten in jedem Land eine übergreifende Analyse der verschiedenen Bibliotheken, basierend auf anonymisierten Ergebnissen. So wird auch die Branche durch die Studie unterstützt.

Weitere Infos zur Stadtbücherei finden Sie unter www.stadtbuecherei-schifferstadt.de