Einladung zum Digitaltreff für Senioren in Schifferstadt

Schifferstadt. Am Donnerstag 18. Juli, um 9:30 Uhr findet der nächste Digitaltreff für Senioren in der Adlerstube Schifferstadt statt. An diesem Donnerstag wird mit einem Vortrag „Gefahren bei E-Mails“ eine Serie von Veranstaltungen zum Thema „Sicherheit im Internet“ gestartet. Alle Senioren aus Schifferstadt sind herzlich eingeladen, eine Anmeldung ist nicht notwendig.