Kreiswohnungsverband Rhein-Pfalz: Verbandsversammlung hält konstituierende Sitzung ab

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis. Die Verbandsversammlung des Kreiswohnungsverbandes Rhein-Pfalz hat am Montag, 15. Juli, im Ratssaal des Rathauses in Schifferstadt ihre konstituierende Sitzung abgehalten. Dabei wurden unter anderem die Mitglieder des Verbandsausschusses gewählt.

Als Mitglieder des Verbandsauschusses wurden Bürgermeisterin Ilona Volk sowie die Bürgermeister Peter Christ, Michael Müller und Stefan Veth gewählt, die auch bisher schon Ausschussmitglieder waren. Als stellvertretende Ausschussmitglieder wurden die Bürgermeisterinnen Claudia Klein und Silke Schmitt-Makdice sowie die Bürgermeister Ralf Marohn und Werner Baumann gewählt. Zuvor hatte der Kreistag in seiner konstituierenden Sitzung am 1. Juli bereits die Kreistagsmitglieder Hans-Dieter Schneider, Andreas Poignée und Dr. Stefan Scheil in den Ausschuss gewählt.

Der Verbandsausschuss ist damit nun vollzählig besetzt und für die anstehende Periode arbeitsfähig. Landrat und Vorstand Clemens Körner betonte, wie wichtig es ist, dass der Verbandsausschuss zügig seine Arbeit aufnimmt – damit die Entscheidungen und Schritte für den im Herbst geplanten Beginn des Neubauprojektes in Hochdorf-Assenheim beschlossen werden können.

In der Sitzung, bei der 22 der 25 Verbandsmitglieder vertreten waren, wurden noch Änderungen der Verbandssatzung vorgenommen, die unter anderem wegen der Aufnahme weiterer Kreisgemeinden in den Verband notwendig wurden.

Der Kreiswohnungsverband mit aktuell rund 1.700 Wohnungen im Landkreis ist das gemeinsame Wohnungsunternehmen des Rhein-Pfalz-Kreises und der Kreisgemeinden und als kommunaler Verband in dieser Struktur in Rheinland-Pfalz einzigartig.