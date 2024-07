Naturnaher Garten entsteht am Kindergarten am Wald

Schifferstadt. Einen naturnahen Garten zum Schutz von Insekten und Wildbienen legen die Erzieher, Eltern und Kinder in der Kita am Wald derzeit gemeinsam mit der Naturgartenplanerin Caroline Probst an. Gemeinsam wurde nun der erste von mindesten drei weiteren Bauabschnitten realisiert, da der gesamte Garten neu angelegt wird. Bestehendes bleibt, neues kommt hinzu.

Die Kinder konnten an Modellen aufzeigen, was ihnen wichtig ist, was sie sich wünschen und neben den Wünschen der Kinder kommt hier ein wesentlicher Aspekt des Naturschutzes von Insekten und Wildbienen etc. zum Tragen. Der Garten wird über zwei Jahre von Frau Probst betreut und die Erzieher und Eltern übernehmen die Patenschaft für bestimmte Bereiche, die unter Anleitung dann pflegt werden.

Ein großes Projekt, das den Kindern eine naturnahe Umgebung schenken soll und ein Beitrag zur Entwicklung für nachhaltige Bildung darstellt.

Gefördert wird das 30.000 Euro Projekt zu 50 Prozent durch das Ministerium für Umwelt