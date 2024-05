Stadtradeln um Schifferstadt

Am Samstag, 25. Mai lädt Bürgermeisterin Ilona Volk anlässlich des Stadtradelns alle Fahrradbegeisterten zur gemeinsamen Radtour um Schifferstadt ein. Der Startschuss fällt um 14 Uhr am Rathaus. Um die Mittagszeit ist eine kleine Pause bei der Gaststätte am Bahnweiher angedacht. Die Tour ist zirka 21 km lang, alle sind herzliche eingeladen.

Bei der Aktion Stadtradeln können Schifferstadterinnen und Schifferstadter seit Sonntag, 5. Mai 21 Tage lang für mehr Klimaschutz, die eigene Gesund und die Förderung des Radverkehrs in die Pedale treten. In der entsprechenden App werden alle erstrampelten Kilometer eingetragen. Mitradeln lohnt sich übrigens gleich mehrfach, denn die Klimaschutzmanagerinnen verlosen attraktive Preise. Die Preisverleihung findet am Samstag, 15. Juni auf dem Rettichfest light statt und es sind daher alle STADTRADLER herzlich willkommen.

Wer sich bei der Radtour am Samstag, 25. Mai anschließen möchte, kann sich bis Dienstag, 21. Mai bei Klimaschutzmanagerin Elisa Jung unter der E-Mail-Adresse elisa.jung@schifferstadt.de anmelden.