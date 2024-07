7 Locations – 7 Bands – freier Eintritt

Sieben Locations und sieben Bands, eine laue Sommernacht dazu gute Musik, kalte Getränke und leckeres Essen, das ist „Musik to go“ bei „Swinging Schifferstadt“. In diesem Jahr laden am 2. August sieben Bands zur gleichen Zeit in verschiedenen Gaststätten bei freiem Eintritt zum Lauschen und Flanieren ein. Mehr braucht es nicht zum Wohlfühlen in der Schifferstadter Innenstadt, denn Musikerinnen und Musiker bieten Unterhaltung auf hohem Niveau. Ab 19.30 Uhr treten die Bands bis gegen 22.30 Uhr jeweils im 45-Minuten-Takt auf, soweit möglich Open-Air. Die Locations sind untereinander zu Fuß in wenigen Minuten zu erreichen.

In der Samstagsausgabe, 27. Juli, gibt es einen genauen Überblick welche Band in welcher Gaststätte spielt.