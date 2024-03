Tausche kleine Staude gegen . . .

Anlässlich des diesjährigen Frühlingsmarktes am 27. April organisiert der Umweltbeauftragte Frank Schmitt gemeinsam mit der Ersten Beigeordneten Ulla Behrendt-Roden die erste Pflanzentauschbörse in Schifferstadt. Der bunte Frühlingsmarkt erstreckt sich auch in diesem Jahr vom Kreuzplatz über die Hauptstraße. An dem Stand des Umweltbeauftragten auf dem Kreuzplatz können Hobbygärtner und Interessierte kleine Jungpflanzen von Stauden, Sträuchern, Gemüse, Kräuter und Blumen munter tauschen. „Sie haben Tomaten gesät und nun zu viele Pflänzchen zu Hause? Oder keinen Platz mehr für die Ableger von den Erdbeeren? Und die Blumen für den Balkonkasten sind nicht aufgegangen? Unter dem Motto „Tauschen und Teilen“ können Sie bei der Pflanzentauschbörse Ableger, Setzlinge und Pflänzchen für drinnen und draußen finden. Bringen Sie Ihre überzähligen Jungpflanzen und finden Sie das, was Ihnen fehlt!“, so erklärt Frank Schmitt die Aktion. Gegen eine kleine Spende darf man sich auch etwas ohne „Tauschmaterial“ mitnehmen.

Die Pflänzchen sollten bitte beschriftet werden. Bei Fragen zu dieser Aktion steht Frank Schmitt gerne Rede und Antwort. Sei es vor Ort am Informationsstand am Kreuzplatz oder vorab unter frank.schmitt@schifferstadt.de.