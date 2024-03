Zehn Karten kaufen, eine Karte geschenkt bekommen: Die Bäder des Rhein-Pfalz-Kreises bieten vom 25. März bis 7. April eine Bad- und Saunakarten-Aktion an. In diesem Zeitraum erhalten alle Käuferinnen und Käufer beim Kauf einer Zehnerkarte einen zusätzlichen freien Eintritt. Die Aktion ist nur gültig für Karten, die direkt in den Bädern erworben werden – der Online-Verkauf ist davon ausgeschlossen.