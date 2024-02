Ortsnetzerweiterung in der Pechhüttenstraße

In der Schifferstadter Pechhüttenstraße wird voraussichtlich ab dem 11. März (KW 11) das Ortsnetz erweitert. Bei schlechter Witterung kann es zu einer Verzögerung beim Baubeginn kommen. Die gesamte Dauer der Arbeiten beläuft sich auf voraussichtlich 6 Wochen und die erforderlichen Tiefbauarbeiten werden von der Firma Regab durchgeführt. Der erste von zwei Bauabschnitten beginnt auf Höhe der Hausnummer 8 und verläuft in Richtung Hausnummer 7. Da die Baumaßnahme in Vollsperrung ausgebaut wird, kann der Zugang zu den Grundstückseinfahrten nur bedingt ermöglicht werden. Die im Bauabschnitt liegenden Bewohnerinnen und Bewohner werden persönlich vorab informiert. Fragen zu den Baumaßnahmen können gerne per Mail an rohrbau-pfalz@thuega-netze.de gesendet werden. Ihr Ansprechpartner von den Thüga Energienetzen ist Mike Nowak.