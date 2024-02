Mobilitätstraining – Mobil bleiben mit Bus und Bahn – Noch Plätze frei!

Am Donnerstag, 14. März 2024 organisiert die Stadtverwaltung Schifferstadt in Kooperation mit dem VRN und PalatinaBus eine Mobilitätsschulung in der Adlerstube (Kirchenstraße 17). Die Teilnehmer erhalten von 13:30 bis 18:00 Uhr wertvolle Tipps zur selbstständigen Planung von Fahrten und üben das sichere Bus- und Bahnfahren praktisch ein. Das Mobilitätstraining eignet sich besonders für Seniorinnen und Senioren, sowie mobilitätseingeschränkte Personen. Für die Schulung entstehen den Teilnehmern keine Kosten. Es sind noch Plätze frei. Verbindliche Anmeldungen sind vormittags bis 23. Februar 2024 bei Katina Sguinzo-Markgraf in Zimmer 5 im Rathaus möglich. Alternativ per E-Mail: senioren@schifferstadt.de oder telefonisch unter 06235 – 44318. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 15 Personen begrenzt.