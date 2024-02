Aufregende Tanzeinlagen, Vorführungen und Sportlerehrung bei der Kreissportschau 2024

Dudenhofen. Packende Tänze und beeindruckende Sportvorführungen: Bei der diesjährigen Kreissportschau am Freitag, 15. März, wird dem Publikum ab 19 Uhr wieder mächtig viel geboten. In der Ganerbhalle in Dudenhofen, die in diesem Rahmen offiziell wiedereröffnet wird, zeigen erfolgreiche Vereine, Gruppen und Akteure in ihren Vorführungen, was sie draufhaben – sei es im Tanzen, Turnen oder im Kampfsport. Außerdem steht ein Revanchespiel der Fußball-Grundschulmeisterschaften zwischen dem erst- und zweitplatzierten Mädchen-Team auf dem Programm, und natürlich wird auch der Sportler oder die Sportlerin des Jahres 2023 des Rhein-Pfalz-Kreises geehrt.

Einlass: 18.30 Uhr, Eintritt: Erwachsene 5 Euro, Rheinpfalz-Card-Inhaber 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Eintrittskarten gibt’s im Vorverkauf im Rheinpfalz Ticket Service, auf reservix.de, in allen Kreisbädern des Rhein-Pfalz-Kreises, im Kreishaus in Ludwigshafen, bei Fahrrad Görtz in Bobenheim-Roxheim sowie in den Rathäusern in Waldsee, Heßheim sowie Dudenhofen und Römberg oder an der Abendkasse (solange der Vorrat reicht).

