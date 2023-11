Kabarett „Angstfrei fürchten“ mit Thomas C. Breuer in der Stadtbücherei

Schifferstadt. Am Donnerstag, 23. November lädt die Stadtbücherei Schifferstadt um 19:30 Uhr zum Kabarettabend mit Thomas C. Breuer ein. Der Autor und Kabarettist hat sein neu erschienenes Buch „Angstfrei fürchten. Ein Kompendium zur Bewusstseinserheiterung“ im Gepäck.

Wir Deutsche sind Angstprofis, zwischen Mahnwache und Wahnmache. Unsere Selbstpeinigungkräfte sind unübertroffen. Wenn irgendwo auf der Welt eine neue Angst auf den Markt kommt, rudern wir wie wild mit den Armen und rufen: Hier! Die Franzosen lachen sich kaputt über uns. Die Engländer haben gar den Begriff „German Angst“ erfunden. Wir erstreiten vor Gericht das Sorgerecht – das Recht auf Sorge, da gehen wir vor Gericht für! Die Schmetterlinge im Bauch: Sorgenfalter. Es gibt eine weitere verräterische Vokabel, die heißt: Furcht-Erregend! Ein Buch zum Thema Angst ist bei Deutschen also in besten Händen. Neu auf dem Markt: Die Reichweite-Angst der E-Automobilisten oder die Angst, den Paketzusteller zu verpassen.

Ob Klimawandel, Krieg, Bankenkrisen – Breuers Buch kommt zur rechten Zeit. Ebenso wie sein Auftritt in der Stadtbücherei, bei dem er den Besucherinnen und Besuchern womöglich einige Ängste ausreden kann – denn viele von ihnen sind eigentlich völlig unnötig, die lassen sich günstigenfalls sogar weglachen.

Eintrittskarten gibt es für zehn Euro im Vorverkauf in der Stadtbücherei Schifferstadt, Rehbachstraße 2. Reservierungen können unter der Telefonnummer 06235 925830 oder per E-Mail an stadtbuecherei@schifferstadt.de vorgenommen werden.