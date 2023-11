Kostenfreie Vortragsreihe: Sorgenfrei Altern mit der richtigen Pflegeversicherung

Schifferstadt. Immer mehr Deutsche werden pflegebedürftig. Die gesetzliche Pflegeversicherung deckt dann allerdings nur den Grundbedarf. Wer eine private Pflegezusatzversicherung abschließt, hat im Pflegefall mehr Geld zur Verfügung, um eigene Wünsche berücksichtigen zu können.

Doch wie funktioniert eine solche Versicherung, was kostet sie und was habe ich davon? Die Senioren-Residenz Sankt Johannes in Schifferstadt lädt zu einem kostenfreien Info-Abend zum Thema „Sorgenfrei Altern: Ihr Leitfaden zur ergänzenden Pflegeversicherung“ zusammen mit der DEBEKA Versicherung ein. Der Info-Abend findet am Donnerstag, 16. November 2023, ab 18.30 Uhr im Restaurant der Senioren-Residenz Sankt Johannes (Hans-Purrmann-Str. 31, 67105 Schifferstadt) statt. Nach dem Vortrag stehen die Fachpersonen gerne für Rückfragen zur Verfügung, für Snacks und Getränke ist gesorgt. Die Veranstaltung ist Teil der Vortragsreihe „Wissen mit INCURA“, die die Senioren-Residenz Sankt Johannes alle zwei Wochen zusammen mit verschiedenen Kooperationspartnern aus der Region anbietet.

Kontakt: Senioren-Residenz Schifferstadt GmbH Sankt Johannes, Einrichtungsleiterin Sarina Klaus-Zoder, Telefon 06235 – 4930-0, info@stjohannes.incura.de