Kolpingfußballer ehren Bruder Paul Oden

Schifferstadt. Zwanzig Jahre ist es nun her, dass Kolpingsbruder Bernd Doser die Benefiz-Aktion „Kicken für Iquique“ ins Leben gerufen hat. Die Kolpingkicker unterstützen seit dieser Zeit das Lebenswerk des gebürtigen Pirmasensers Bruder Paul Oden.

Straßenkinder und Kinder aus ärmlichen Verhältnissen finden in seinem Hilfswerk in Iquique/Chile ein Zuhause. In Iquique, einer Küstenstadt mit Kreuzfahrtschiffen im Hafen und Favelas im Hinterland, hatte Paul Oden jahrzehntelang segensreich gewirkt. Zahlreiche Unterstützer im In- und Ausland trugen ihr Scherflein zum Gelingen bei.

Während der Coronazeit konnten die Nachfolger von Paul mit Spenden sogar die Eltern ihrer Schützlinge mit Lebensmitteln versorgen, nachdem der Bischof von Iquique in einem Brandbrief die prekäre Situation der Menschen in den Armenvierteln geschildert hatte. Auch aus Schifferstadt beteiligten sich die Kolpingkicker als Unterstützer von Bruder Paul an diesem Spendenaufruf. Nachdem das Fußball-Benefiz-Turnier an Allerheiligen in der Neuen Kreissporthalle erneut sehr erfolgreich verlaufen ist, will der Freundeskreis Iquique das Jubiläumsjahr zusätzlich mit einem Gottesdienst und einem Festakt ausklingen lassen. „20 Jahre ununterbrochene Hilfe sind es allemal wert, besonders gefeiert zu werden“, betont Karl Teutsch vom Orga-Team der Kolpingfußballer.

Am Mittwoch, dem 15. November, 18:00 Uhr, findet in St. Laurentius ein Gottesdienst statt. Anschließend laden der Freundeskreis und die Kolpingfamilie recht herzlich zu einem kleinen Festakt im Pfarrheim St. Laurentius (19:00 Uhr) ein. Hierzu eingeladen sind alle die Interesse haben sowie Freunde und Unterstützende. Bei dieser Gelegenheit wird ein Film über das Lebenswerk des Bruders Paul Oden gezeigt. Der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Gerhard Weimer wird ein paar Worte über seinen Besuch in Iquique an die Gäste richten. Eine Bilderwand, gestaltet von Bernd Doser und Karlheinz Steck, wird noch einmal die 20 Jahre Revue passieren lassen.

Als besonderer Überraschungsgast an diesem Abend ist Pfarrer Böckel aus Diedesfeld, ein Jahrzehnte langer Freund von Paul Oden, anwesend. Nachdem Karlheinz Steck ihm von dem Festakt berichtete, ließ er es sich nicht nehmen, persönlich anwesend zu sein.

Für seine Gäste hält der Freundeskreis Iquique in bewährt guter Manier ein Gläschen Wein, Bier, Wasser etc. und Käsewürfel bereit.