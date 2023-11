Freie Unterrichtsplätze an der Kreismusikschule

Rhein-Pfalz-Kreis. Die Musikschule Rhein-Pfalz-Kreis hat im aktuellen Schuljahr noch Unterrichtsplätze für die Fächer Trompete, Blockflöte und E-Bass/Kontrabass frei. Im Fach Trompete können Interessenten das Instrument in Römerberg-Berghausen (dienstags von 13.45 bis 14.15 Uhr) oder in Limburgerhof (dienstags ab 18.15 Uhr) erlernen. Im Fach Blockflöte ist ab Februar in Limburgerhof ein Unterrichtsplatz (donnerstags um 17.15 Uhr) frei. Neben der Sopranflöte kann je nach Alter und Ausbildungsstand auch das Spiel auf der Alt-, Tenor- oder Bassflöte erlernt werden. Im Fach E-Bass/Kontrabass stehen Maxdorf (dienstags um 13.45 Uhr) oder Limburgerhof (dienstags um 17.45 Uhr) zur Auswahl.

Das Angebot richtet sich sowohl an Kinder und Jugendliche als auch an Erwachsene. Bei Bedarf können die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten ein Instrument in jeweils passender Größe bei der Musikschule ausleihen. Auch eine Probestunde ist möglich. Parallel zum Instrumentalunterricht bietet die Musikschule auch viele Möglichkeiten zum Musizieren im Ensemble an. Wer Interesse hat, kann per E-Mail an kreismusikschule@rheinpfalzkreis.de oder unter der Telefonnummer 0621/5909-3400 mit der Geschäftsstelle der Musikschule Kontakt aufnehmen.