Teammitglieder des Bürgerbus Schifferstadt erkundeten den Landtag Rheinland-Pfalz in Mainz

Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Patrick Kunz (FREIE WÄHLER) besichtigten am 10.06.2023 Mitglieder des Bürgerbusses Schifferstadt den rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz.

Die 10köpfige Gruppe traf sich um 8.30 Uhr am Hauptbahnhof Schifferstadt und fuhr gemeinsam mit dem Regionalexpress nach Mainz. Patrick Kunz, als erfahrener Pendler der Strecke zwischen Schifferstadt und Mainz, hatte sich bereits in Schifferstadt der Gruppe angeschlossen. Glücklicherweise konnten alle zusammen in einem Zugabteil Platz nehmen. So konnte bereits die Fahrt nach Mainz für ausgiebige Diskussionen mit Herrn Kunz genutzt werden.

Nach der pünktlichen Ankunft in Mainz kurz vor 10.00 Uhr, ging es zu Fuß zunächst ins Abgeordnetenhaus. Der Abgeordnete Kunz zeigte sein Büro, erklärte im Detail seine Tätigkeiten und seine Aufgabengebiete. Dabei gab er Einblicke in sein Abgeordnetenzimmer. Danach ging es gemeinsam zum Deutschhaus, dem heutigen Sitz des Landtags von Rheinland-Pfalz. Nach dem obligatorischen Sicherheitscheck übernahm Herr Körner vom Besucherdienst die Führung durch das Landtagsgebäude. Die ersten Ziele waren der Eingangsbereich und das Foyer, in dessen Zentrum eine originalgetreue Nachbildung der Urschrift der Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz ausgestellt ist. Aus der Eingangshalle heraus sind wir als Gruppe in einen der Ausschusssitzungsräume. Anschließend führte der Weg ins 1. Obergeschoß, durch die Lobby in den Plenarsaal. Dort konnten die Ausführungen von Herrn Körner von den Sitzplätzen der Abgeordneten aus verfolgt werden. Der Mitarbeiter des Besucherdienstes wusste viel über die Entstehung der Demokratie und die Geschichte des Landtags seit der Gründung bis in die heutigen Tage zu erzählen. Nach den ersten Impressionen des Besucherdienstes gab es reichlich Gelegenheit sowohl Herrn Körner als auch Herrn Kunz Fragen unterschiedlichster Art zu stellen. Diese Gelegenheit wurde reichlich genutzt.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen übernahm Herr Stufler, FREIER WÄHLER und Stadtführer der Stadt Mainz, die Gruppe und führte sie durch den historischen Stadtkern.

Der Ausklang des Tages begann mit einem Zwischenstopp in einer Mainzer Brauerei mit Blick auf den Rhein und endete mit der gemeinsamen Bahnfahrt zurück nach Schifferstadt.

Es war ein sehr schöner, interessanter und kurzweiliger Tag mit vielen und lehrreichen Eindrücken vom Landtag Rheinland-Pfalz und der Stadt Mainz.