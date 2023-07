Kunstgarten öffnet im Juli seine Tore

Traditionell öffnet der Kunstgarten von Martin J. Eckrich in Schifferstadt, Iggelheimer Str. 54 an den Juli-Freitagen seine Tore für Besucher. An jedem Abend findet ein besonderes musikalisches, dichterisches oder gestalterisches Programm statt. Begleitend dazu ist in der angrenzenden Galerie die Ausstellung „Begegnungen“ der beiden Brüder Harald und Martin J.Eckrich zu sehen.

Illuminierter Kunstgarten 2023: Freitag, 7. Juli 18 bis 22 Uhr (letzter Einlass), Programm 20 Uhr: „auf Reisen“, Lesung durch den Garten von Martin J. Eckrich

Freitag, 14. Juli 18 bis 22 Uhr (letzter Einlass): Programm 20 Uhr: „Formen“ Darbietung des Gestaltens von Figuren und Skulpturen aus Ton/Holz u.a. von Martin J. Eckrich

Freitag, 21. Juli 18 bis 22 Uhr(letzter Einlass): Programm 20 Uhr: „Träumereien“, klassisches Flötenspiel von Rabea Kraft (geb.Michler) mit Malperformance von Martin J. Eckrich

Freitag, 28. Juli 18 bis 22 Uhr (letzter Einlass): Programm 20 Uhr: Lömsch Lehmann führt auf kleinen Pfaden musikalisch auf kleinen Pfaden von Ort zu Ort, dazu Kunstaktionen von Martin J. Eckrich