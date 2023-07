Appell an alle katholischen Christinnen und Christen

Am Wochenende des 17. und 18. Juni standen die Gottesdienste in der Pfarrei Heilige Edith Stein unter dem Thema der Pfarrgremienwahlen „Kirche mit dir“. Denn am 7. und 8. Oktober sind bistumsweit, und deshalb auch in Schifferstadt, alle katholischen Christinnen und Christen aufgerufen, ihre Gremien neu zu wählen. Dies sind der Verwaltungsrat, der Pfarreirat und die jeweiligen Gemeindeausschüsse.

