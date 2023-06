Illegale Ablagerungen im Wald

In der Nacht zum 17. Juni wurde in der Nähe vom Hintereingang des Schifferstadter Waldfriedhofs rund ein Kubikmeter Eternitplatten illegal abgelagert. Die Stadt Schifferstadt, die diesen Sonderabfall jetzt auf Kosten der Allgemeinheit ordnungsgemäß entsorgen muss, ist sicherlich dankbar für Hinweise, die zum Verursacher dieser Umweltstraftat führen (Bild links). Und das Grauen nimmt kein Ende. Am Sonntagmorgen wurde Schlacht- und Fleischabfälle gegenüber vom Waldfestspielplatz auf dem Weg zum Vogelpark abgelegt. Das Ordnungsamt ist bereits informiert, wie Beigeordnete Ulla Behrendt-Roden mitteilte.