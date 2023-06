Wir stehen fest und solide da

Herausforderndes Umfeld im Jahr 2022, neue Zuversicht im Jahr 2023: Auf ihrer Vertreterversammlung am vergangenen Montag – nach drei virtuellen Jahren wieder in Präsenz in der Stadthalle Speyer – berichtete die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz 286 teilnehmenden Vertreterinnen und Vertretern über ein herausforderndes Jahr 2022, aktuelle Projekte und die bisherige Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr. Hohe Auszeichnungen gab es für ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder und Vorstandssprecher Rudolf Müller.

