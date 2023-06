Katrin Geelvink gastiert in der Scheune

Mit ihrem neuesten Soloprojekt „Träum weiter…!“ gastiert Katrin Geelvink am Samstag, 24. Juni, 19 Uhr im Schifferstadter Club Ebene Eins (Burgstraße 23). Mit ihrem komödiantischen Talent, einer gehörigen Portion Eigenhumor und ihrer Campanula (einem celloähnlichen Instrument mit 16 Resonanzsaiten), mit der sie sich virtuos selbst begleitet, verpackt die aus Mutterstadt stammende, an der Folkwang-Musikhochschule diplomierte Orchestermusikerin ihre Lieder über die großen und kleinen Dramen des Alltags in kurzweilige (Musik-)Geschichten. Das ist so unterhaltsam und amüsant, dass ihre kabarettistischen Chansons und Mikrodramen („Sprechlieder “) 2019 beim Berliner Hörspielfestival in zwei Kategorien nominiert wurden und sie im gleichen Jahr den Bochumer Singer-Songwriter-Contest gewann. Ihr jüngster Erfolg: Im März 2023 wurde sie beim Kleinkunstfestival „Die Krönung“ in Burgdorf (Schweiz) zur Königin gewählt!

Club Ebene Eins e.V. – Die Scheune, Burgstraße 23, Schifferstadt. Eintritt: Erwachsene 18 €, Kinder/Jugendliche/Studierende 9 €. www.clubebeneeins.de, Tel. 06235 / 920399 (AB), E-Mail: CEEins@web.de