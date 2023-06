Pendel-Bähnchen zwischen Innenstadt und Waldfestplatz zum Rettichfest

Ein besonderes Angebot hat die Schifferstadt-Marketing-Gemeinschaft „Schmagges“ e.V. für alle Schifferstadterinnen und Schifferstadt sowie Gäste organisiert: Ein Pendelbähnchen zum verkaufsoffenen Sonntag, das zwischen Innenstadt und Waldfestplatz am Sonntag, 4. Juni 2023 hin- und herpendelt (wir berichteten auf unseren gestrigen Sonderseiten).

Um alle geöffneten Betriebe erreichen zu können, hält das Bähnchen an verschiedenen Stellen. Start ist immer zur vollen Stunde auf dem Waldfestplatz; am Schillerplatz wird ein längerer Stopp eingelegt und immer zur halben Stunde geht es dann wieder zurück zum Waldfestplatz zum Rettichfest light. Und das Ganze kostenlos.

Marion Schleicher-Frank, Vorsitzende der Schifferstadt-Marketing-Gemeinschaft, freut sich auf das neue Angebot: „Wir wollten das Rettichfest light an der Waldfesthalle und unsere Innenstadt an diesem Tag miteinander verbinden, um unsere geöffneten Betriebe zu unterstützen. Mit der elektronisch betriebenen Bimmelbahn sind die Gäste am Sonntag dann auch nachhaltig mobil“, so die Vorsitzende. Die Haltestellen sind bei oder in der Nähe der geöffneten Schmagges-Mitgliedsbetriebe:

Hauptstraße bei

Buongiorno italia

Lillengasse bei

Geschenklädel

Schillerplatz (geöffnet haben

Manuela Schuhe und Mode,

Weltladen, Eiscafe La Piazza,

kretisches Restaurant Mikios

Tapikos)

Bahnhofstraße bei

Zweiradhaus Mayer

Burgstraße bei

Modehaus Rittinger

Waldfestplatz