5-jähriges Jubiläum des Bürgerbus Schifferstadt

Am 29.5.2018 startete der Bürgerbus Schifferstadt zu seiner ersten Fahrt für Personen in Schifferstadt. Von Beginn an war die Teilhabe von Personen mit eingeschränkter Mobilität und diverse Gespräche sehr wichtig. In den seither vergangenen 5 Jahren ist der Bürgerbus Schifferstadt, bis auf den kompletten Lockdown, kein Tag ausgefallen. Nach dem Lockdown nutzen viele neue Gäste die Dienstleistung Bürgerbus mit großer Zufriedenheit.

Alle Mitglieder arbeiten ehrenamtlich, um vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Teilhabe am öffentlichen Leben sicher und kostenfrei mobil möglich zu machen. Das Team Bürgerbus konnte sich in den letzten Jahren wesentlich erneuern. Dafür steht der Bürgerbus Schifferstadt. Zurzeit besteht das Team aus 33 Mitgliedern. Gerne werden weitere Mitglieder als Fahrer(m/w/d), als Beifahrer (m/w/d) oder an der Hotline aufgenommen. Mögliche Interessenten können sich unter info@buergerbus-schifferstadt.de oder telefonisch unter 06235/44-555 informieren.

Natürlich ist das Team nicht nur ehrenamtlich tätig, sondern trifft sich auch zu geselligen Veranstaltungen, wie Sommerfest, Weihnachtsfeier oder einem Betriebsausflug. So führt der diesjährige Betriebsausflug in die Landeshauptstadt Mainz zur Besichtigung des Landtages mit anschließender Führung durch die Mainzer Altstadt.