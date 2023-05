Nächstes Urlaubsziel: Das kurios komische Klimbim-Kliff

Schifferstadt. Gemeinsam mit Fellfisch Kuschelflosse, Seebrillchen Sebi, Herr Kofferfisch und Schwimmerdbeere Emmi können junge Bücherfans in die Kuschelflosse-Reihe von Nina Müller abtauchen. In der vergangenen Woche hat das Team der Stadtbücherei Schifferstadt die Kinderbuchautorin zu einer Lesung für die ersten und zweiten Klassen der Grundschule Nord eingeladen. Dabei zeichnete Müller live einige der teilweise kuriosen Unterwasserkreaturen aus ihrer Buchreihe.

Die vier Freunde aus Fischhausen machen Urlaub und sind schon ganz nervös. Mit dem Nachtblubberzug geht es zum Klimbim-Kliff. Ob Kuschelflosse und seine Freunde entspannen können oder doch das nächste Erlebnis auf sie wartet? Gespannt verfolgen die Kinder mit ihren Blicken den Stift in Müllers Hand. „In meinen interaktiven Autoren-Lesungen zeichne ich auch immer live – dabei schlüpfen so manche Figuren aus den Stiften aufs Papier und machen die Geschichte gleich noch viel lebendiger. Außerdem macht das nicht nur die Ohren glücklich, sondern lässt auch alle Augen funkeln“, so die Autorin und Illustratorin.

Nicht nur die Kinder – auch das Team der Stadtbücherei ist am Ende der Lesung begeistert. „Die vier Unterwasserfreunde hat man schnell liebgewonnen und möchte sie sofort auf ihren spannenden Abenteuern begleiten,“ sagt Martina Kees, Leitern der Stadtbücherei. Das Highlight sei natürlich, dass die Zuhörer dank der Illustrationen auch zu Zuschauern würden.

Wer jetzt Lust bekommen hat, Kuschelflosse und seine Freunde besser kennenzulernen, kann sich die Bücher in der Bücherei ausleihen.

Autorenlesung in der Stadtbücherei