Reise in die Vergangenheit

„Back to the roots“ wünschte sich Alexander DelFranco aus New York und entschloss sich, während seiner Semesterferien für zwei Tage nach Schifferstadt zu kommen. Denn sein Großvater mütterlicherseits, Donald Lewis Osborn, war ein Nachfahre der Familie Brunner, die im Jahre 1729 von Schifferstadt nach Amerika auswanderte und in der jetzigen Partnerstadt Frederick sesshaft wurde. Er war ein akribischer Ahnenforscher und legte großen Wert darauf, die Familiengeschichte der Brunners niederzuschreiben, Stammbäume zu erstellen und seine Ergebnisse in einigen Büchern festzuhalten.

