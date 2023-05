Devin Leon Ucar liebt Geschwindigkeit und Technik. Die Kombination, gepaart mit einem gewaltigen Maß an Disziplin und Trainingsfleiß, haben ihm im vergangenen Jahr eine Menge Pokale eingebracht. Devin – 13 Jahre und Schüler des Paul-von-Denis-Gymnasiums in Schifferstadt – ist Kart-Fahrer. Seit er 2022 in die Juniorenklasse gewechselt ist, hat er jedes Rennen gewonnen.

