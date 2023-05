Wahl des Wehrleiters der Freiwilligen Feuerwehr Schifferstadt

Schifferstadt. Am vergangenen Sonntag haben die Feuerwehrfrauen und -männer der Freiwilligen Feuerwehr Schifferstadt Jörg Strubel zum ihrem neuen Wehrleiter gewählt. Er erhielt 46 von möglichen 59 Stimmen, bei zwölf Nein-Stimmen und einer Enthaltung. Einen Gegenkandidaten hatte es nicht gegeben. Somit ist die Wehrleitung mit den beiden Stellvertretern Karsten Sans und Markus Lehman komplett. Der bisherige Feuerwehrchef Jochen Grädler hatte bereits bei seiner Wahl 2018 angekündigt, dieses verantwortungsvolle Ehrenamt für fünf Jahre ausüben zu wollen. Bürgermeisterin Ilona Volk freut es sehr, dass mit Jörg Strubel, der aktuell den Ausbildungszug 2 leitet, wieder ein erfahrener Feuerwehrmann an der Spitze der Wehr steht. Die offizielle Amtsübergabe erfolgt am kommenden Samstag im Feuerwehrgerätehaus bei der Feier zum Florianstag.

Bild von links Jochen Grädler, Bürgermeisterin Ilona Volk, Jörg Strubel, Karsten Sans, Markus Lehmann