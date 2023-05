Stadtradeln um Schifferstadt

Radtour mit Bürgermeisterin Ilona Volk

Schifferstadt. Am Samstag, 13. Mai lädt Bürgermeisterin Ilona Volk anlässlich des Stadtradeln alle Fahrradbegeisterten zur gemeinsamen Radtour um Schifferstadt ein. Der Startschuss fällt um 11 Uhr am Rathaus. Um die Mittagszeit ist eine kleine Pause bei der Gaststätte am Bahnweiher angedacht. Bei der Aktion Stadtradeln können Schifferstadterinnen und Schifferstadter ab Sonntag, 7. Mai 21 Tage lang für mehr Klimaschutz, die eigene Gesund und die Förderung des Radverkehrs in die Pedale treten. In der entsprechenden App werden alle erstrampelten Kilometer eingetragen.

Mitradeln lohnt sich übrigens gleich mehrfach, denn die Klimaschutzmanagerinnen verlosen gemeinsam mit dem Zweiradhaus Mayer unter allen Teilnehmenden drei Helme, eine Luftpumpe und ein Zubehör-Set. Zur Preisverleihung am Samstag, 3. Juni um 16 Uhr auf dem Rettichfest light sind daher alle Stadtradeler herzlich willkommen. Wer noch einen Anlass sucht, sich auf den Drahtesel zu schwingen, kann direkt zum Stadtradeln-Auftakt am Sonntag, 7. Mai an einer Sterntour zur BuGa in Mannheim teilnehmen. Die Abfahrtszeiten sind unter folgendem Link zu finden:

https://www.adfc-bw.de/mannheim/startseite/newsbeitrag/7523-sternfahrt-zur-buga-nach-mannheim/

Einstimmung aufs Stadtradeln Frei nach dem Motto „Straßen sind für alle da“ machen sich am Samstag, 6. Mai Kinder, Jugendliche und Familien beim Kidical Mass für mehr Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr stark. Die Fahrraddemo startet um 14 Uhr am Käthe-Kollwitz-Platz.