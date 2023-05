Drei Croissants auf einen Streich 

FSV 13/23 Väter und Söhne auf dem Fußballplatz vereint

Ein außergewöhnliches Ereignis erlebte die Familie Croissant vergangenes Wochenende beim Gastspiel der vierten Mannschaft des FSV 13/23 in Kirrweiler. Uwe Croissant (53), Vater von David (19) und Tim Croissant (22), spielte erstmals gemeinsam mit seinen beiden Söhnen in einer Mannschaft. Dabei siegte der FSV nicht nur souverän mit 4:1, der Familienname sollte auch maßgeblich im Statistikbogen auftauchen. So erzielte David Croissant das 2:0 und Vater Uwe die endgültige Entscheidung zum zwischenzeitlichen 4:0.

