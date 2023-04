„Fair in den Tag“ im Adlerhof

Schifferstadt. Am 6. Mai ab 10.30 Uhr lädt das Weltladenteam zusammen mit FAIReint Schifferstadt e.V. und der Arbeitsgruppe Fairtrade Stadt ganz herzlich zu einem fairen Start in den Tag in der Adlerstube und bei schönem Wetter davor ein. Es soll ein Helferfest werden, bei dem zusätzlich alle am fairen Handel Interessierte willkommen sind. Mit fairgehandelten Zutaten kann zusammen ein leckeres Frühstück genossen und viele nette Gespräche geführt werden. Als Gast kommt Frau Heiderfazel aus Heidelberg. Sie ist Mitglied beim afghanischen Frauenverein und wird über die Arbeit des Vereins, den wir mit Spenden aus verschiedenen Aktionen unterstützen, informieren und Fragen beantworten. Für eine leichtere Planung wird um Anmeldung gebeten bis zum 29.04. im Weltladen oder per Mail: weltladen-schifferstadt@web.de.