Auftakt für die Kommunalwahl 2024

Schifferstadt. Für die SPD Schifferstadt bildete ihre Klausurtagung in der Südpfalz am Wochenende vom 22.04. bis 23.04.23 den Auftakt für die bevorstehende Kommunalwahl 2024. Die Veranstaltung hatte neben der Erarbeitung des Wahlprogramms auch die Vorbereitung des Wahlkampfs zum Inhalt. Die teilnehmenden Mitglieder des Ortsvereins erarbeiteten intensiv und hochmotiviert etliche Themenfelder, bezüglich derer nach ihrer Auffassung in Schifferstadt dringender Handlungsbedarf besteht, um den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden. Als Ergebnis der Klausurtagung wurde ein umfangreiches Wahlprogramm vorbereitet, mit welchem die SPD Schifferstadt ihre Ziele und Visionen erfolgreich umsetzen möchte. Mit dem Ergebnis der Tagung zieht die SPD Schifferstadt gestärkt und mit frischem Wind in den Wahlkampf um eine erfolgreiche Kommunalwahl 2024.