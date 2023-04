Kindertagespflege: Noch wenige freie Plätze im Qualifizierungslehrgang

Rhein-Pfalz-Kreis. Tagesmütter und Tagesväter begleiten die Kinder in ihrer Entwicklung. Sie planen pädagogische Angebote, fördern die Bildung der Kinder, ermöglichen ihnen eigene Erfahrungen zu machen und die Welt kennenzulernen.

Die Kinder spielen gemeinsam mit anderen Kindern und lernen im sozialen Miteinander Grundlegendes, um sich in unserer Gesellschaft zurechtzufinden. Im familiären Umfeld erfahren Kinder Alltagsbildung, die Voraussetzung für schulische Bildung ist.

Die kleine Gruppe und die Familienähnlichkeit zeichnet die Kindertagespflege aus. Um Kinder in Kindertagespflege betreuen zu können, ist eine Pflegeerlaubnis des zuständigen Jugendamtes nötig. Dafür ist neben der persönlichen Eignung auch eine fachliche Qualifizierung notwendig. Am 15. Juni 2023 beginnt in Dannstadt ein neuer Qualifizierungslehrgang für die Kindertagespflege mit 300 Unterrichtsstunden. Der Unterricht findet in der Regel donnerstags von 18 bis 21.15 Uhr statt und samstags von 9 bis 14.15 Uhr.

Der Kurs richtet sich nach dem Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch für die Kindertagespflege (QHB) des Deutschen Jugendinstitutes und ist vom Bundesverband für Kindertagespflege zertifiziert.

Veranstaltet wird der Kurs von der Volkshochschule und dem Jugendamt des Rhein-Pfalz- Kreises. Nähere Auskünfte für interessierte Personen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis gibt es bei Sabine Asal-Frey vom Kreisjugendamt unter der Telefonnummer 0621 5909-1071

Herausgeber: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Pressestelle, Europaplatz 5, 67063 Ludwigshafen Redaktion: Kornelia Tildmann

Telefon: 0621/5909-3330, E-Mail: presse@rheinpfalzkreis.de