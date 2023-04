Ehrenamtsbörse für die Umwelt und Natur gegründet Aktive für die Gestaltung der Schifferstadter Grünflächen gesucht

Schifferstadt. Sich engagieren, gemeinsam Projekte für die Umwelt und Natur realisieren und die geschaffenen Erfolge in der Gruppe feiern – das sind die Ziele der neu gegründeten Ehrenamtsbörse der Stadt Schifferstadt. Für die Neu- und Umgestaltung verschiedener Grünflächen werden nun aktive Bürgerinnen und Bürger gesucht, die Lust haben, sich mehr für ihre Stadt einzubringen und etwas Sichtbares und Nachhaltiges umzusetzen. „Wir suchen interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger, gleich welchen Alters, die Lust auf eine ehrenamtliche Tätigkeit im Freien haben“ erklärt die Erste Beigeordnete Ulla Behrendt-Roden die Ehrenamtsbörse. „Ergänzend zum städtischen Grün wollen wir ganz besondere Inseln der Natur schaffen, wo sich nicht nur Pflanzen und Insekten, sondern auch die Menschen wohlfühlen. Gemeinsam in und für die Natur zu arbeiten schafft eine starke Gemeinschaft und einen guten Ausgleich zum Alltag.“

Zu Beginn sind drei Projekte im Stadtgebiet angedacht, diese können aber durch eigene Ideen gerne ausgebaut werden.

Projekte im Überblick

Projekt am Schwanenweiher: Das Areal mit dem schönen Weiher in bester Lage soll aufwerten werden. Neben der bereits geplanten Spielplatzsanierung, die von der Stadt durchgeführt wird, gibt es auch die Möglichkeit, die angrenzende Grünfläche neu zu gestalten. Wer Lust hat, hier Ideen einzubringen und mit anzupacken, ist herzlich willkommen. Ziel ist es, das Naturerlebnis der Grünanlage für Klein und Groß deutlich zu steigern.

Projekt am Waldfriedhof: Diese Fläche abseits des Gräberfeldes zwischen Schwanenweiher und Ehrenmal bietet sich für eine ökologische Aufwertung an. Wir wollen hier zusammen mit der Gruppe ‚Lokale Agenda Natur und Umwelt‘ die Vielfalt von Tieren und Pflanzen stärken und die Fläche entsprechend umgestalten. Hier sind wir noch ganz am Anfang, sodass viele gute Ideen eingebracht und umgesetzt werden können.

Projekt Bienenweide: Auf einer extrem mageren Grünfläche (Ecke Mannheimer/Breslauer Str.) wachsen vor allem sehr trockenheitsresistente Blühpflanzen, die für die Insekten von großer Bedeutung sind. Diese kleine Fläche gilt es im Auge zu behalten und die Vielfalt zu optimieren.

„Wir bieten regelmäßige Treffen der Ehrenamtlichen, Einführung in die Tätigkeit und fachliche Betreuung an. Und der Spaß wird auch nicht zu kurz kommen. Ebenso sind Patenschaften für Grünflächen oder Bäume möglich“, freut sich Behrendt-Roden.

Bürgerinnen und Bürger, die sich für eines der Projekte interessieren oder ein eigenes Projekt anstoßen möchten, können sich gerne unverbindlich unter umweltbeauftragte@schifferstadt.de an Frank Schmitt, den Umweltbeauftragten der Stadt Schifferstadt, wenden.