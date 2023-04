Garden of Delight am 29. April live im Fuchsbau Schifferstadt

Schifferstadt. Garden of Delight die mehrfach national und international preisgekrönte Irish Folk/Celtic Rockband, kommt wieder bei ihrer diesjährigen 25-Jahre Jubiläumstournee am Samstag, den 29.04. in den Fuchsbau in Schifferstadt.

Garden of Delight, die erfolgreichste Celtic-Rockband Deutschlands nicht nur durch zahlreiche CD-Produktionen, sondern auch durch unzählige Live-Auftritte, sind ein Garant für ungezügelten irischen Folk, aber auch für Stücke mit melancholischem und romantischem Inhalt mit stilistischen Abstechern in die Sphären des Pop und Rock.

Der Band gelingt es auf phantastische Weise mit ihrem typischen Sound vielseitige unterschiedliche Musikstils in die abwechslungsreichen Songs zu integrieren. Mit einer ordentlichen Prise Polka, 3 Bechern Country, 2 Esslöffeln Gothic, etwas Mittelalter, einem Eimer voll Metal, einem Fitzelchen Jazz und einem ordentlichen Schuss Scottland und Irland zaubert Garden of Delight einen großen Topf Celtic Folk ,der vom ersten bis zum letzten Takt überrascht und zwischen großen Gefühlen und willenloser Party hin und her switcht.

Die Zuschauer erwartet Celtic Rock, Irish Folk, Piratensongs und eine 3-stündige, hautnahe, atemberaubende Liveshow mit dem charismatischen Sänger und Bandleder Michael M. Jung und dem Teufelsgeiger Dominik Roesch.

Ein echtes-Konzertereignis und ein absolutes Muss für alle Fans des Irish-Folk und Celtic-Rock.

Eintrittskarten für das Hautnah-Konzert am 29.04. sind im Vorverkauf bei Buchhandlung Frank, Bahnhofstr. 46 und freitags und samstags ab 20.00 Uhr im Fuchsbau Schifferstadt oder unter der Telefonnummer 0152 533 623 06 zum Preis von 12€ erhältlich. sowie für 15€ an der Abendkasse

Die Show beginnt um 20.30 Uhr Einlass ist ab 19.30 Uhr.