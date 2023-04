„Gesundes Frühstück“ in der Grundschule Süd Förderverein und Schulelternausschuss bieten Leckeres für die SchülerInnen

Schifferstadt. „Schifferstadt. Total begeistert waren die rund 420 SchülerInnen der Grundschule Schifferstadt über die Aktion „Gesundes Frühstück“. Sie konnten am 21. April lauter leckere gesunde Sache kaufen: Frischkäsebrötchen mit Gemüse, Käse-Trauben-Spieße, Mozzarella-Tomaten-Brötchen und Obst. Die Eltern hatten zudem noch saftige Karotten-Kokos-Muffins gebacken. Der Renner war aber die Bananenmilch: Davon holten sich viele Kinder gleich noch einen Becher.

Auf die Beine gestellt haben die Aktion die Mitglieder des Fördervereins und des Schulelternbeirates. Da war viel Planung und Engagement gefragt. Am Vorabend halfen viele Eltern in der Mensa mit beim Schnibbeln, Bestreichen und Spießen. Am Aktionstag waren dann viele helfenden Hände gefragt, die Mixer für die Bananenmilch surrten und Klasse für Klasse kam in den Mehrzweckraum. Die Kinder übten fleißig das Bezahlen und ließen sich die gesunden Leckereien schmecken.