Landratswanderung rund um Bobenheim-Roxheim

Rhein-Pfalz-Kreis. Landrat Clemens Körner lud am Samstag, 15. April 2023, wieder zu seiner traditionellen Landratswanderung ein. Diesmal führte der Weg in den Norden des Rhein-Pfalz-Kreises: Gemeinsam mit Bürgermeister Michael Müller und rund 60 Bürgerinnen und Bürger machte sich die Gruppe um Landrat Körner zu einer Wanderung rund um Bobenheim-Roxheim auf.

Die Wandersleute trafen sich am Parkplatz Silbersee in Bobenheim-Roxheim. Der Silbersee ist der zweitgrößte See in Rheinland-Pfalz. Am Ostrand von Bobenheim-Roxheim gelegen und durch Abbau von Kies und Sand als Baggersee entstanden, lädt er mit seinen Strandabschnitten im Sommer die Besucher zum Verweilen ein. Im Silbersee liegt die Insel Scharrau, die jedoch nur eine Halbinsel ist. Das Naherholungsgebiet „Silbersee“ umfasst insgesamt rund 117 Hektar. Die offizielle Begrüßung fand am Kiosk des Silbersees, an dem sich eine sehr schöne Beachbar anschließt, statt. Die Betreiberfamilie Bauer sorgte mit einem Sektempfang für gute Stimmung.

Danach lief die Wandergrupe am zweitältesten Naturschutzgebiet des Rhein-Pfalz-Kreises entlang. Der Weg führte am vorderen Roxheimer Altrhein ins Naturschutzgebiet Vorderer Roxheimer-Grumbeeräcker. Baggersee und der Roxheimer Altrhein bilden eine mehrteilige Seenlandschaft. Weiterhin wurde die Gewanne Heiligensand durchlaufen und ein kurzer Abstecher zum Anglerweiher vorgenommen. Der weitere Weg führte zurück am westlichen Ufer des Roxheimer Altrheins. An der Minigolfanlage konnten sich die Wandersleute mit einem kleinen Umtrunk und Imbiss stärken, den das Betreiberpaar Selzer ausrichtete. Auf dem Jakobsweg wurde über die Ortsschleife der Weg zurück zum Parkplatz Silbersee erlaufen.

Geführt wurde die Wanderung durch den Hauptnaturschutzwart des Pfälzerwald-Vereins und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Klaus Graber, der viel Wissenswertes und Interessantes über die Region berichten konnte. Landrat Clemens Körner bedankte sich bei allen Beteiligten für die Organisation und Vorbereitung der diesjährigen Wanderung, insbesondere bei Klaus Graber, der mit seinem umfangreichen Wissen für so manche Überraschung sorgte.

Foto: Kreisverwaltung