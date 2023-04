Schifferstadt. Der Sommer steht vor der Tür und somit auch die Tennis-Freiluftsaison. Spiel, Satz und Sieg bewies der Tennisclub Schifferstadt in den letzten Monaten mit dem Kauf der hiesigen Tennishalle. Am Samstag, den 22. April eröffnet der TC Schifferstadt wieder die Sommersaison. Ab 14 Uhr begrüßt die Vorstandschaft wieder alle Mitglieder und Tennisinteressierten auf der eigenen Anlage in der Dudenhofener Straße. Mit einem Sektempfang, erfrischenden Getränken und leckerem Essen sowie Tennisattraktionen für Groß und Klein erwartet die Besucher ein umfangreiches Programm.

Als weiteres Highlight ist ein Tag der offenen Tennishalle geplant. Hier sollen Fortschritte in der Tennishalle für alle Interessenten präsentiert werden. Bei insgesamt zwei Führungen ist ein Rundgang durch die Tennishalle mit Einblicken in alle Bereiche, die bis Oktober diesen Jahres fertiggestellt werden sollen, vorgesehen. „Die Tennishalle steht in diesem Jahr im Mittelpunkt unserer Arbeit. Nicht nur für den Verein, sondern auch für den gesamten Umkreis. Wir haben bereits sehr viele Anfragen und Buchungen für den kommenden Winter erhalten, was uns sehr glücklich stimmt. Das zeigt uns, dass wir mit diesem Projekt zahlreichen Tennisspielern wieder eine Chance für Wintertraining in der näheren Umgebung geben können“, betont die erste Vorsitzende Nicole Klutinius. Noch dazu wird mit diesem Projekt in die Zukunft und die Jugend des Vereins investiert, da „die Jugend die Zukunft des Vereins darstellt“. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren, damit der Eröffnung der Tennishalle im Oktober nichts im Wege steht. Viele davon werden von den Mitgliedern in Eigenleistung betrieben. Der Zusammenhalt der Mitglieder zeichnet den Tennisclub Schifferstadt aus und lässt Projekte wie dieses auch erstrahlen.

Das Jahr 2023 wird für den Tennisclub Schifferstadt wieder eine große Herausforderung. Anfang Mai bis Ende Juli finden an den Wochenenden Medenrundenspiele der Jugendlichen und Erwachsenen auf der Tennisanlage statt. Hierzu freut sich der Verein über Zuschauer, die die Mannschaften unterstützen. Auf der sonnigen Anlage wird auch wieder ein Teil der Jugend- Pfalz- Meisterschaften ausgetragen. „Weitere Highlights des Jahres 2023 sind unsere 3 LK Turniere, die Vorderpfalz Open.“ so die erste Vorsitzende Nicole Klutinius.

Vom 3.8. – 6.8.2023 bietet der TCS die Leistungsklassen Damen 40 und Damen 50, sowie Herren30, 40, 50, 55, 60 und Herren 65 an. Das 4. Jugend LK – Turnier findet dieses Jahr am 3.9.2023 statt. Die Vorderpfalz-Open der aktiven finden in diesem Jahr vom 14.09.203 bis 17.09.2023 statt.

„Im sportlichen Bereich sind wir dieses Jahr wieder gut aufgestellt, mit 17 aktiven und 5 Jugendmannschafen wollen wir mit über 170 aktiven Tennisspielerinnen und Tennisspielern an der diesjährigen Medenrunde teilnehmen.“ freut sich die erste Vorsitzende. Von der C-Klasse bis zur Verbandsliga sind fast alle Spielklassen vertreten und verheißen spannende Medenrunden-Spieltage auf der Tennisanlage in der Dudenhofener Straße. Gerne würde der Tennisclub Sie als Besucher begrüßen. „Scheuen Sie sich nicht davor in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, zum einen für unseren wunderbaren Sport und zum anderen für unseren Tennisclub Schifferstadt zu werben. Wir freuen uns über jeden neuen Kontakt und werden uns auch dieses Jahr weiterhin verstärkt um unsere Neumitglieder, oder diejenigen die es noch werden wollen, kümmern“ merkt Nicole Klutinius an.

2023 bietet der Tennisclub auch wieder Ballschule, Schnuppertraining für Jugendliche und Erwachsene sowie die Schnuppermitgliedschaft für Tennisinteressierte an. Nähere Informationen finden Sie auch auf der Homepage www.tc-schifferstadt.de

Der TC Schifferstadt freut sich auf zahlreiche Besucher bei seiner diesjährigen Saisoneröffnung. Kommen Sie vorbei, genießen den Tag mit einem beeindruckenden Programm und entdecken Ihre Begeisterung für den Tennissport.