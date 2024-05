Sportabzeichen- Saison wird in Schifferstadt eröffnet

Zur kreisweiten Eröffnung der Sportabzeichen-Saison laden Schirmherr Landrat Clemens Körner, die erste Kreisbeigeordnete Bianca Staßen und der Sportabzeichen-Beauftragte des Rhein-Pfalz-Kreises, Hans Koob, für Samstag, 11. Mai, von 14 bis 17 Uhr ins Stadion Schifferstadt (Am Sportzentrum) ein. Jeder ab sechs Jahren kann das Deutsche Sportabzeichen ablegen – nicht nur bei der Auftaktveranstaltung in Schifferstadt, sondern auch bei vielen Vereinen im Landkreis. Mit Hilfe ihrer Startkarte, die auf die jeweilige Altersklasse abgestimmt ist, können die Ergebnisse in den einzelnen Disziplinen von den Sportabzeichen-Prüfern im Kreis eintragen werden. Neben den leichtathletischen Disziplinen im Stadion können in der benachbarten Wilfried-Dietrich-Halle die Sportabzeichen-Übungen im Gerätturnen absolviert werden, ab 15 Uhr steht den Sportlern für die Schwimmdisziplinen das Kreisbad Schifferstadt kostenfrei zur Verfügung. Die Leistungstests weisen einige Neuregelungen auf, wie etwa den Medizinballstoß für Jugendliche von sechs bis elf Jahren oder neue Kraftübungen für Erwachsene. Alle Übungen können bei der Saisoneröffnung ausprobiert und die Leistungen für das Sportabzeichen bestätigt werden. Die Teilnahme ist für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, egal ob Vereinsmitglied oder nicht, kostenfrei.