„Aus der Erde“: Ausstellungseröffnung mit Werken von Martin Eckrich am kommenden Samstag

Schifferstadt. „Aus der Erde“ betitelt Martin Eckrich seine Ausstellung im Schifferstadter Club Ebene Eins, die am kommenden Samstag, 22. April um 19 Uhr in der „Scheune“ (Burgstraße 23) eröffnet wird. Buchstäblich wie aus der Erde wuchern große und kleinere Bilder, Tonfiguren und Klangobjekte, und verwandeln den Raum in ein einziges Kunstwerk. Die aufgebrochene Erde offenbart sich in Feuerfarben. Glas und Kunststoffgranulate reflektieren das Licht im Zusammenspiel der Elemente Luft, Wasser und Erde.

Martin Eckrich ist sicher einer der spannendsten Künstler unserer Region. Es gibt wenige, die so unmittelbar die tiefen Seelenzustände des Menschen ausloten und sichtbar machen. Alles wird bei ihm zu einem großen Kunstwerk, das sich einem Thema widmet: dem Aufeinandertreffen von Himmlischem und Irdischem im Menschen.

Die Vernissage wird musikalisch umrahmt von Wiebke Reichardt (Viola). Im Gespräch mit Karl Atteln gibt Martin Eckrich noch mehr von seinen Intentionen preis. Und im Anschluss an die Vernissage zeigt sich der Künstler auch von seiner literarisch-musikalischen Seite: Für alle Interessierten gibt er ein Konzert mit seinen Liedern.

Info: Eintritt frei. Dauer der Ausstellung: 23.4.-5.5.23; Öffnungszeiten: Sonntags 11-13 Uhr u. n. Vereinbarung (unter Tel. 06235/ 98252). Club Ebene Eins e.V. Die Scheune, Burgstraße 23, Schifferstadt; www.clubebeneeins.de; E-Mail CEEins@web.de