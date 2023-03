1, 2, 3 – finde das Ei! Osterrallye durch Schifferstadt mit tollen Preisen

Schifferstadt. EI-frige Spürnasen aufgepasst! Im Auftrag des Osterhasen hat das Team des Schifferstadter Stadtmarketings in 20 Betrieben hölzerne Ostereier mit jeweils einem Buchstaben darauf versteckt. Von Mittwoch, 29. März bis einschließlich Dienstag, 11. April heißt es dann: Auf die Löffel, fertig, losgesucht! Wer alle 20 Buchstaben findet und zum richtigen Lösungswort zusammensetzt, hat die Chance auf tolle Preise. So geht´s: Einfach die folgenden Betriebe auf Ostereiersuche genauer unter die Lupe nehmen, das Lösungswort auf der Gewinnspielkarte eintragen und bis Mittwoch, 12. April ausgefüllt im Rathaus abgeben. Alternativ kann das Lösungswort auch direkt als Email ans Stadtmarketing geschickt werden unter stadtmarketing@schifferstadt.de. Und bei diesen Betrieben sind die Ostereier versteckt: Altmann Brandschutztechnik, Apotheke am Schillerplatz, Autohaus Zorn, Axa Center Leibel und Fischer, Betze Fan Shop, Brillen Bott, Buchhandlung Frank, City Reisebüro Schifferstadt, Delker Optik GmbH, Geschenklädel Schifferstadt, Hotel Salischer Hof, Manuela Schuhe und Mode, Modehaus Rittinger, Rex Kino Schifferstadt, Schifferstadter Tagblatt, Stadtverwaltung, Unverpackte Vielfalt, Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG, Versicherungskammer Bayern, Weltladen Schifferstadt.