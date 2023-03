Saisonstart beim Zweiradhaus Mayer / Persönliche Beratung und allumfassender Service / Große Auswahl an Modellen und tolle Angebote

Schifferstadt. Von Donnerstag bis Samstag freut sich das Zweiradhaus-Mayer-Team auf viele Radbegeisterte, um die neusten Modelle zahlreicher Hersteller zu präsentieren. Das Zweiradhaus Mayer, seit 1926 ein inhabergeführter Meisterbetrieb, bietet auf über 700 qm in der Bahnhofstraße 70a neben einem breiten Angebot an Qualitätsmarken auch ein besonderes Erlebnis rund um das Thema Fahrrad. In der Meisterwerkstatt sieht man die Fachmänner bei der Arbeit, und das Team ist immer auf der Suche nach besonderen Produkten und Zubehör, abseits vom Mainstream. „Bei all dem ist uns die individuelle Beratung unserer Kunden besonders wichtig“, so Juniorchef Davide Schäfer. Das Angebot deckt Fahrräder aller Kategorien sowie für Klein und Groß ab.

Zum Saisonstart locken außerdem tolle Zubehörgutscheine beim Kauf eines Rades. Ein sicheres Markenschloss, eine schöne Fahrradtasche, ein Korb oder ein individuell angepasster Helm gibt es mit den Gutscheinen on top beim Kauf eines Rades.

Ein immer größer werdender Trend sind Lastenräder. Immer mehr ersetzt solch ein Fahrrad das Auto, die Kinder werden sicher und nachhaltig in die Kita gebracht und selbst der größte Einkauf im Supermarkt lässt sich hier verstauen. Auch hier ist das Zweiradhaus Mayer auf dem neusten Stand der Technik und bietet eine große Auswahl an Modellen. Z. B. das „FS200 Life“ von Ca Go. Aus der Idee, den gleichen Insassenschutz für Kinder zu schaffen wie in der Automobilindustrie, entstand ein E-Lastenrad, das in Punkto Sicherheit, einfachem Betrieb und Langlebigkeit neue Maßstäbe setzt. Seit 2018 realisiert Ca Go innerhalb der RTI Gruppe E-Lastenräder am Firmenstandort in Koblenz, die technisch anspruchsvoll, maximal sicher und möglichst unkompliziert sind.

Mit dem Rad zur Arbeit pendeln – längst Alltag für viele. Das „Tribeca“, der neue Urban Commuter von tout terrain ist ein sportliches Pendlerrad für gemischtes Terrain, mit dem jede Fahrt noch mehr Spaß macht. Beim Zweiradhaus Mayer steht das „Tribeca“ sowie zahlreiche weitere Bikes zum Testen bereit.

Am Samstag gibt es zusätzlich ein echtes Highlight zu bestaunen, zu testen und im Idealfall zu kaufen. . . Von 10 bis 16 Uhr präsentiert Cannondale das LAB71. Sozusagen die High-End-Version der ultimativen Rennmaschine. Das ultraleichte Carbon-Layup, die exqusiste Spezifikation katapultieren das LAB71 an die Spitze.

Radeln Sie doch einfach mal vorbei und überzeugen Sie sich – die Fahrradcrew vom Zweiradhaus Mayer freut sich auf Sie.

Info

Öffnungszeiten zum Saisonstart: Donnerstag von 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 12.30 und 14 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr, Bahnhofstraße 70a, Schifferstadt, Telefon 06235/2136.