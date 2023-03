Einmalig in der Region: Natur trifft Kunst Ausstellung im Alten Rathaus

Schifferstadt. Am Donnerstag, 13. April laden das Kulturbüro des Rhein-Pfalz-Kreises und die Stadtverwaltung Schifferstadt um 19 Uhr zur Vernissage der Ausstellung „Natur trifft Kunst“ ins Obergeschoss des Alten Rathauses ein. Als Bestandteil der Reihe „Kultur Raum Schifferstadt“ können Interessierte die Ausstellung bis zum 30. April jeweils samstags und sonntags von 11 bis 16 Uhr besuchen.

Besonders und handwerklich einmalig in der Region ist die Variante der Bildenden Kunst, die das Künstlerehepaar Anita und Hans-Jürgen Meckel anwendet. Bei der sogenannten Pflanzencollage werden Verfahren der klassischen Moderne und japanischen Tuschezeichnung mit ausgewählten Exemplaren aus dem Pflanzenreich sowie verschiedenen handgeschöpften Papieren, z.B. aus dem Himalaya, zu leuchtenden, rhythmisch strukturierten Werken kombiniert. Natur und Zivilisation, Realität und Traum/Metaphysik sind dabei zentrale Themen.

Die Lust am Leben soll in ihrer Kunst sicht- und spürbar werden, so das Ehepaar Meckel. In ihren Augen schenkt die Kunst die einzigartige Fähigkeit mehr zu sehen, besser zu unterscheiden, neue Ideen zu entwickeln und sich von Tagesproblemen zu lösen, um dann mit neuen Gedanken wieder zurückzufinden.

Besucherinnen und Besucher der Vernissage haben die Gelegenheit das Künstlerehepaar bei einem Glas Prosecco kennenzulernen, in deren Vorstellungswelt einzutauchen und die eigene Fantasie zu beflügeln.