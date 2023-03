Schifferstadt. Sehnen Sie sich gerade auch in dieser verrückten Zeit nach Frieden, Ruhe, Geborgenheit. Oder möchten Sie einfach mal kurz deinen „Akku“ aufladen?

Als Transformationstherapeutin nach Robert Betz bietet Claudia Degen geführte Meditationsabende an, in diesen man die Möglichkeit hat, ganz bei sich selbst anzukommen und sich mit positiven Dingen zu beschäftigen. Mit sich selbst! Der Meditationsabend findet am Freitag, 17.3.2023, von 18 bis 19.30 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße 10, 67105 Schifferstadt statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Teilnehmergebühr: 25 Euro. Infos und Anmeldung unter: info@claudiadegen.de oder 0162-2966198