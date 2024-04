Begeben Sie sich auf eine nostalgische Reise in die 1950/60er Jahre des Wirtschaftswunders mit Jazz, Swing und Rock’n Roll, geprägt von Fernweh nach Bella Italia und Pariser Nächten, aber auch aufgefrischt durch freche kabarettistische Einlagen voller Selbstironie mit Blick auf die bundesdeutsche Befindlichkeit.

Der Vortrag über „Die fröhlichen Wunderjahre“ innerhalb der Reihe BILDUNG MIT BISS der VHS Rhein-Pfalz-Kreis entführt am Sonntag, den 14. April um 17.30 Uhr im Salischen Hof in Schifferstadt in die Zeit der Petticoats und VW-Käfer mit ihren mitreißenden Schlagern und wird kulinarisch erlesen umrahmt von einem mehrgängigen Menü aus dem Hause Möller.

Eine Anmeldung bis spätestens 8.4. ist erforderlich unter www.vhs-rpk.de oder Tel. 06235/44593.