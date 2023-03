Sing for the Climate – Stadtverwaltung Schifferstadt lädt zur Earth Hour am 25. März 2023 ein

Schifferstadt. Mit der Earth Hour fordern Menschen, Städte und Unternehmen weltweit mehr Einsatz für den Klimaschutz und die Natur. Sie schalten dafür am Samstag, 25. März, um 20:30 Uhr für eine Stunde das Licht aus, um so ein Zeichen zu setzen. Die Earth Hour des WWF findet dieses Jahr bereits zum 17. Mal statt. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen rund 7.000 Städte teil. In Deutschland endete die Earth Hour 2022 mit einer Rekordbeteiligung von 663 Städten und Gemeinden.

Für Klimaschutz und bewussten Ressourcenverbrauch einstehen – dazu möchte die Stadtverwaltung Schifferstadt dieses Jahr durch die Teilnahme an der Earth Hour einladen.

Wie bereits in den letzten Monaten bleibt auch am 25. März die Beleuchtung der öffentlichen Gebäude in Schifferstadt ausgeschaltet. Jeder und jede kann aber zusätzlich mitmachen und anstelle von elektrischem Licht auf Kerzenromantik setzen. Allein zu Hause im Dunkeln sitzen muss aber niemand, denn ab 20 Uhr findet auf dem Rathausvorplatz ein Treffen statt, um auf Energieverbrauch und Klimaschutz aufmerksam zu machen.

Gemütliches Beisammensein steht im Mittelpunkt – dafür sorgen ein schönes Lagerfeuer, ein faires Getränkeangebot und bunte Windlichter. In den Gebäuden wird das Licht ausgeknipst, aber im Kopf an, denn beim Energiequiz können alle Anwesenden ihr Wissen rund ums Thema Klima und Energie unter Beweis stellen. Für alle, die mitmachen, gibt es eine Kleinigkeit zum Grillen über der Feuerschale!

Als kleines Highlight wird dieses Jahr bei der Earth Hour ein Ständchen gesungen – und zwar für den Planeten. „Sing for the Climate“ – darum geht es im Text, der auf die Melodie des berühmten Partisanenlieds „Bella Ciao“ gesungen wird. Alle Musikbegeisterten sind eingeladen, sich der Gesangstruppe spontan anzuschließen und mitzusingen!