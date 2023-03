Am Samstag: „Schnupperstunde“ beim CVJM-Posaunenchor Als Anreiz zum Erlernen von Blechblasinstrumenten: Keine Leihgebühr!

Schifferstadt. Der CVJM-Posaunen lädt am Samstag, 11 März, im Rahmen eines Bläserprojektes zu einer musikalischen „Schnupperstunde“ ein. Wer Interesse hat, verschiedene Blechblasinstrumente auszuprobieren und zwischen sechs und 99 Jahre ist, ist herzlich eingeladen, in der Zeit von 11 Uhr bis 12 Uhr in das Gemeindehaus in die Langgasse 56 zu kommen. Dort erwartet die Musikinteressierten eine schöne Auswahl von Instrumenten. Der CVJM startet damit ein Projekt, welches das gemeinsame Musizieren von Anfang an in den Mittelpunkt stellt. Deshalb findet bei den wöchentlichen Treffen auch eine halbe Stunde Instrumentalunterricht in Kleingruppen und danach eine halbe Stunde Orchesterprobe statt. Erfreulich ist auch, dass die Instrumente kostenlos ausgeliehen werden können. Hilfreich zu Seite stehen an diesem Vormittag der Leiter des Posaunenchors, Björn Bein, Musiklehrer und studierter Trompeter, sowie Stefanie Scheuer, die für eine kurzweilige „Schnupperstunde“ sorgen werden und sich darauf freuen, viele Musikinteressierte aller Generationen begrüßen zu können.