Horizont-Stiftung: Senioren-Kinonachmittag im Rex-Kino-Center

Am 25.4.2024 lädt die Horizont Peter + Maria Kinscherff Stiftung um 15.00 Uhr zum Senioren-Kino in das Rex-Kino-Center in Schifferstadt ein. Einlass ab ca. 14.30 Uhr, Anmeldung nicht notwendig, der Eintritt ist frei. Zu sehen ist der Film „Weißt du noch“ mit Senta Berger und Günther Maria Halmer. Gerne dürfen Junggebliebene aus Schifferstadt und Umgebung an diesem Nachmittag Kinoflair genießen.

Mit dem Kino Nachmittag erweitert die Stiftung ihr Projektportfolio. Zukünftig möchte die Stiftung neben der direkten Hilfe von armutsbetroffenen Rentner und Rentnerinnen, gemeinsam mit Akteuren vor Ort, niedrigschwellige Angebote für Senioren mitgestalten und fördern. Finanzielle und soziale Armut unter älteren Menschen sind wachsende Herausforderungen in der Gesellschaft, sie bilden die Förderschwerpunkte in den Aktivitäten der Stiftung. Die Stiftung hat ihren Sitz in Schifferstadt und fördert in der Vorderpfalz. Infos zur Stiftung über www.horizont-seniorenhilfe.de oder Tel. 06235 958367.