Ortsnetz- und Hausanschlusssanierung in der Dannstadter Straße

In der Dannstadter Straße in Schifferstadt werden voraussichtlich ab dem 29. April (KW 18) das Ortsnetz und die Hausanschlüsse saniert. Die gesamte Dauer der Arbeiten beläuft sich auf voraussichtlich 8 Wochen, wobei die Durchführung der Arbeiten auf drei Bauabschnitte aufgeteilt wird. Begonnen wird auf Höhe der Hausnummer 14 in Richtung der Hausnummer 2.

Die erforderlichen Tiefbauarbeiten werden von der Firma Regab durchgeführt und die im jeweiligen Bauabschnitt liegenden Anwohnerinnen und Anwohner werden persönlich vorab informiert. Für die Durchführung der Arbeiten sind eine halbseitige Straßensperrung und die Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung erforderlich.

Fragen zu den Baumaßnahmen können gerne per Mail an rohrbau-pfalz@thuega-netze.de gesendet werden. Ihr Ansprechpartner von den Thüga Energienetzen ist Mike Nowak.