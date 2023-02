Technik, Kultur und Kreatives – Neue Vhs-Kurse in Schifferstadst

Schifferstadt. Am Donnerstag, 9. März 2023 beginnt um 9:00 Uhr der Kurs „Und plötzlich ist ein Smartphone da“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 2 Termine, jeweils donnerstags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Ein Kurs für absolute Anfänger, die noch nie ein mobiles Gerät bedient haben. Es gibt ausreichend Zeit zum Üben. Kursinhalte: Welche Tasten und Buchsen hat mein Gerät? / Muss ich die Tasten kurz oder lang drücken? / Wo ist die Kamera und wie wird die Tastatur bedient? / Was bedeuten die Symbole und „Bildchen“ auf dem Display und was kann man damit machen? / Wie räume ich meinen Bildschirm auf und welches sind die sechs wichtigsten Einstellungen?

The Story of Tea – Kursangebot im Rahmen des Kultursommers RLP 2023: Kompass Europa – Westwärts

Am Samstag, 11. März 2023 findet von 15:00 Uhr bis 17:15 Uhr der Kurs „The Story of Tea – let‘s have a cup of pleasurable wisdom“ in der Schifferstadter Adlerstube, Kirchenstraße 17, statt. Der Kurs wird im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz 2023: „Kompass Europa – westwärts“, angeboten. Genießen Sie einen entspannten Nachmittag mit interessanten Geschichten über Tee, die Engländer und ihre Einstellung zum Tee und trinken Sie natürlich eine Tasse Tee und essen Sie ein Sandwich oder einige Kekse. Wir werden gemeinsam die Geschichte des Tees lesen und eine Tasse Cream Tea und englischen Tee mit Scones genießen. Der Kurs ist auf dem Niveau A2 der CEF und wird in englischer Sprache abgehalten. Zusätzlich zur Kursgebühr wird ein Beitrag von 5 Euro für Speisen und Getränke erhoben, der bitte direkt an den Lehrer gezahlt wird.

Jetzt bin ich mal dran! Für Frauen, die etwas verändern wollen

Am Mittwoch, 8. März 2023 findet von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr, in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Pfalz-Kreises, der Vortrag „Jetzt bin ich mal dran!“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2, statt. Sie geben sich Mühe, es allen recht zu machen. Sie hören immer zu, wenn Ihnen jemand wieder einmal von seinen Problemen erzählt. Wenn der Kollege seine Arbeit wie so oft nicht schafft, sind Sie da und helfen, auch wenn Sie selber genug zu tun haben. Hören Sie eine leise Stimme, die Ihnen sagt: „…kommt mir irgendwie bekannt vor..“

In diesem Vortrag geht es darum herauszufinden, wie Frauen sich im beruflichen und privaten Umfeld besser positionieren können, um mehr Zufriedenheit hinsichtlich ihrer eigenen professionellen und persönlichen Entwicklung zu erreichen. Dabei werden u.a. Themen wie die Definition eigener Zielsetzungen, der Umgang mit beruflichen und privaten Restriktionen, die weiblichen Stärken und Fähigkeiten und der Umgang mit den eigenen Glaubenssätzen angesprochen.

Fit im Büroalltag – EDV-Wiedereinstieg für Frauen – MS WORD

Am Freitag, 10. März 2023 beginnt um 15:00 Uhr der Kurs „Fit im Büroalltag – MS WORD (für Frauen)“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 4 Termine, jeweils freitags von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr. In diesem Kurs werden die wichtigsten Grundlagenkenntnisse für den Büroalltag vermittelt und vertieft. Er richtet sich dabei speziell an Frauen, die längere Zeit nicht berufstätig waren und aktuelle EDV Kenntnisse für einen (Wieder-) Einstieg erwerben möchten.

Die Teilnehmerinnen erlernen das Arbeiten mit Windows 10 und den MS Office 2016 Programmen Word, Excel, PowerPoint und Outlook: u.a. Dateimanagement, Textgestaltung, Serienbriefe, einfache Kalkulationen erstellen und formatieren, Präsentationen erstellen, E-Mails, Termine und Kontakte verwalten.

Computer für Einsteiger/innen – EDV Grundlagen

Am Montag, 6. März 2023 beginnt um 9:30 Uhr der Kurs „Computer für Einsteiger/innen – EDV Grundlagen“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 4 Termine, jeweils montags von 09:30 Uhr bis 11:45 Uhr. Sie möchten sich mit Ihrem Computer/Laptop einmal richtig auskennen? Dann ist der Kurs das Richtige für Sie, um einen Überblick zu erhalten. Vom Anschalten des PCs/Laptops, über den Umgang mit Maus und Tastatur bis zum selbstständigen Schreiben, Speichern und Ausdrucken von Texten wird Ihnen alles in Ruhe gezeigt. Sie lernen die Möglichkeiten des PCs/Laptops kennen und auch die Programme (Explorer, WordPad, Word) durch das Anwenden zielsicher zu nutzen.

Die Inhalte werden sehr ausführlich, in ruhigem Tempo und verständlich vermittelt und zur Vertiefung wiederholt. Die Inhalte werden anhand von PCs am Schulungsort vermittelt. Wenn Sie den Umgang mit Ihrem eigenen Laptop erlernen möchten, dann bringen Sie bitte Ihr eigenes Gerät inkl. Ladekabel mit.

MS EXCEL Grundkurs

Am Dienstag, 28. Februar 2023 beginnt um 17:30 Uhr der Kurs „MS EXCEL Grundkurs“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 3 Termine, jeweils mittwochs von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr. Sie werden systematisch in die Funktionen der Tabellenkalkulation MS-Excel eingeführt und gewinnen einen umfassenden Überblick anhand praxisorientierter Beispiele. Mit zahlreichen Übungen erhalten Sie den effektiven Einstieg in die vielfältigen Möglichkeiten von MS-Excel. Ziel ist die sichere und selbstständige Anwendung von MS-EXCEL und das ansprechende Gestalten von Tabellen. Inhalte: Bedienungsgrundlagen – Aufbau des Arbeitsblattes – Steuerung – Zellen – Zellinhalte und Bezüge – Tabellen gestalten – einfache Formeln und Funktionen – Filtern und Sortieren – Diagramme erzeugen – Druckoptimierung.

Jonglieren für Jung und Alt (Wochenendworkshop)

Am Samstag, 25. Februar 2023 und Sonntag, 26. Februar 2023, jeweils von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr, findet der Kurs „Jonglieren für Jung und Alt“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2, statt. Jonglieren trägt zur Verbesserung der Motorik und der Geschicklichkeit bei; es trainiert Muskulatur und Gehirn gleichzeitig. In diesem Kurs erlernen Sie mit Spaß und Leichtigkeit die Kunst des Jonglierens – bei geeignetem Wetter unter freiem Himmel. Willkommen sind nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder ab 8 Jahren. Gearbeitet wird mit zahlreichen Requisiten wie Bällen, Ringen, Tüchern, Keilen etc. sowie verschiedenen Zirkustechniken wie Balance, Rola Bola oder Diabolospiel. Zum Schluss sollten alle Teilnehmenden das Jonglieren so beherrschen, dass es zu einem Teil ihrer Freizeitgestaltung werden kann. Es werden maximal 8 Anmeldungen entgegengenommen.

Familienforschung mit und ohne Computer

Am Montag, 27. Februar 2023 beginnt um 18:00 Uhr der Kurs „Familienforschung mit und ohne Computer“ im Schifferstadter Stadtarchiv, Kirchenstraße 20. Der Dozent gibt Hilfestellung bei der Erstellung eines Familienbuches oder einer Familientafel und bei der Familienforschung. Er betreut ehrenamtlich das Schifferstadter Stadtarchiv und hat eine Menge Erfahrung auf diesem Gebiet, auch im Entziffern von Dokumenten in „altmodischer“ Schrift. Ein derartiger Termin findet regelmäßig am vierten Montag im Monat statt.

Anmeldungen für alle Kurse sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.