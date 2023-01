Neue Sprachkurse der vhs

Rhein-Pfalz-Kreis. Ihr guter Vorsatz für 2023 ist es endlich mal wieder Ihre Englischkenntnisse aufzufrischen? Sie haben bereits Kurse auf B1 Niveau besucht bzw. abgeschlossen und suchen nun die Gelegenheit mit ihren erworbenen Englischkenntnissen im Training zu bleiben? Die vhs Rhein-Pfalz-Kreis startet im neuen Semester am Montag, 30. Januar 2023 mit einem English Book Club: Reading and Discussing in English, der allen Lese- und Sprachbegeisterten die Gelegenheit gibt, die Englischkenntnisse zu trainieren. Alle zwei Wochen trifft sich die Gruppe in der Zeit von 17:45 bis 19:15 Uhr im Bildungszentrum Schifferstadt, um die gelesenen Kapitel der ausgewählten Lektüren zu besprechen. Dabei können Fragen gestellt und interessante Themen aus der Lektüre aufgegriffen werden, sich mit Spaß in der Runde zu den Inhalten des Buches austauschen und neue Impulse für die Sprachkenntnisse in Englisch bekommen. Zwischen den Treffen haben die Teilnehmenden immer zwei Wochen Zeit um die nächsten Kapitel zu lesen. Englisch Lektüren auf B1/ B2 Niveau werden zu Kursbeginn ausgewählt. Vorkenntnisse auf B1 Niveau werden zur Teilnahme empfohlen. Die amerikanische Dozentin des Englischkurses Talkathon – Take your Chance to Speak English! ermöglicht dort Fortgeschrittenen (B2/ C1) ebenfalls 14-tägig ab 30. Januar 2023 in der Zeit von 19:30 bis 21 Uhr das ausgiebige Diskutieren in der Fremdsprache, um in Übung zu bleiben und mit Spaß klarer zu kommunizieren. Die Kurse umfassen jeweils 10 Termine, die Gebühr beträgt je 55 Euro bei mindestens 7 Teilnehmenden. Bei einer geringeren Teilnehmerzahl ist die Gebühr höher. Anmeldungen für die Kurse sind online unter www.vhs-rpk.de (English Book Club: Kursnummer H406386M01, Talkathon: Kursnummer H406471S01) oder unter E-Mail kvhs- schifferstadt@vhs-rpk.de möglich.